ФСБ ликвидировала крупный канал поступления синтетических наркотиков

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Большинство жителей РСФСР, которые голосовали 17 марта 1991 года на всесоюзном референдуме за сохранение Советского Союза, не понимали последствий своего выбора. При этом провал голосования связан с поддержкой народом Бориса Ельцина. Об этом Lenta.ru рассказал политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета Борис Межуев.

Жители РСФСР голосовали за Союз и вместе с тем на том же референдуме создавали параллельную структуру власти в лице президента РСФСР, то ли не понимая, что одно действие противоречит другому,...