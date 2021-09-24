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ФСБ ликвидировала крупный канал поступления синтетических наркотиков

10:34, 24 сентября 2021
ФСБ ликвидировала крупный канал поступления синтетических наркотиков Фото: fsb_rossii_official/instagram.com
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ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления и реализации синтетических наркотиков в Даркнете. Силовики задержали пятерых участников преступной группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет, — говорится в сообщении.

Члены преступной группировки были задержаны силовиками в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

Помимо участников наркокартеля задержали и организатора производства и сбыта наркотиков, координировавшего действия банды с территории Турции, сообщили в ФСБ.

Ранее сообщалось о возможном ужесточении законодательства в области борьбы с наркотиками. Наркоманов, которые не захотят лечиться от зависимости, смогут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

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