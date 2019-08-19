https://static.news.ru/photo/0d0a1634-c269-11e9-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Общая площадь здания филиала музея «Эрмитаж» в квартале «Зиларт» на территории бывшего завода ЗИЛ, составит более трёх тысяч квадратных метров, а планировка будет ориентирована на максимальную освещённость. Достроить филиал планируется к 2024 году, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что идея со светом сильно повлияла на зонирование помещения. В музее будет создана Галерея особых проектов, экспонаты в которой можно будет рассматривать прямо с улицы. Она займёт первый и второй этажи здания, пояснил Кузнецов.

Благодаря современному проекту город получит сильный центр притяжения, который станет действительно современным музеем в полном смысле этого слова. Этим зданием мы подтвердим слова мэра Сергея Собянина о реорганизации ЗИЛа как крупнейшего подобного проекта в России, — отметил главный архитектор Москвы.

Первый и второй этажи будут объединены в общее пространство амфитеатра. С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделённые по эпохам.

Снизу, на уровне входа, появится кафе и сад скульптур, выше — офисные помещения музея, книжный магазин, помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. В пространство второго яруса также интегрирован исследовательский центр музея.

С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделённые по эпохам. Шестой этаж будет оборудован под выставку скульптур и Галерею искусства перформанса. На многоуровневой эксплуатируемой кровле разместится ресторан с открытым пространством.

Филиал «Эрмитажа» планируется построить после сдачи всех окружающих зданий. По мнению девелопера проекта, «Группы ЛСР», это поможет сохранить прозрачные конструкции фасада от лишнего воздействия.

Ранее News.ru писал, что первый в столице пешеходный переход с траволатором будет достроен до конца лета 2019 года. Он обеспечит выходы к жилкомплексу на территории бывшего завода ЗИЛ и к «Острову мечты» в Нагатинской пойме.