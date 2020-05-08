Фигурант дела о «беспорядках» хочет отсудить у властей репутационный ущерб

https://static.news.ru/photo/3ad72640-9169-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сергей Фомин, обвинённый в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, подал в суд на Министерство финансов. Он просит возместить репутационный ущерб и компенсировать незаконное лишение свободы.

Он подал иск на 793 тысячи рублей, рассказала журналистам «Интерфакса» его адвокат Светлана Байтурина.

Фомину предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, однако позже прекратили уголовное преследование за отсутствием состава преступления.

Как писал NEWS.ru, Фомин известен как участник акции, который якобы прикрывался чужим ребёнком, чтобы пройти оцепление.

Позже отец ребёнка Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником. Самих Проказовых прокуратура намерена лишить родительских прав. Изначально сообщалось, что Фомину предъявят обвинение по организации массовых беспорядков, но позже статья сменилась на участие в них.