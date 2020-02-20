Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку действий магазинов и поставщиков продуктов на Дальнем Востоке из-за ситуации с ценами.
До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.
В ФАС подчеркнули, что ситуация стабилизируется после поставок овощей из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана.
NEWS.ru сообщал, что ранее в ФАС заинтересовалось повышением цен на овощи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области. Часть овощей привозили из Китая. Ситуация с поставками осложнилась из-за коронавируса.
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