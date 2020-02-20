https://static.news.ru/photo/855b2cc6-53c4-11ea-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку действий магазинов и поставщиков продуктов на Дальнем Востоке из-за ситуации с ценами.

До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС подчеркнули, что ситуация стабилизируется после поставок овощей из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана.

NEWS.ru сообщал, что ранее в ФАС заинтересовалось повышением цен на овощи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области. Часть овощей привозили из Китая. Ситуация с поставками осложнилась из-за коронавируса.