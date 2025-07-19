Эти рогалики сметают прямо с противня — ореховая вкуснятина с тающим тестом

Эти рогалики сметают прямо с противня — ореховая вкуснятина с тающим тестом

Эти нежные рогалики с грецкими орехами исчезают с тарелок моментально — хрустящая ореховая начинка в сочетании с тающим во рту тестом создают неповторимый вкус. Простой рецепт позволяет приготовить восхитительную выпечку всего за 20 минут активного времени.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло — 200 г

Сметана 20% — 200 г

Желток — 1 шт.

Мука — 400 г

Разрыхлитель — 10 г (1,5 ч. л.)

Сахар — 2 ст. л.

Для начинки

Грецкие орехи — 200 г (молотые)

Сахар — 100 г

Белок — 1-2 шт.

Приготовление

Размягченное масло смешайте со сметаной, желтком и сахаром. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 8 шариков, охладите 15–20 минут. Взбейте белок с сахаром, смешайте с молотыми орехами. Раскатайте шарики в круги, разрежьте на треугольники. Заверните рогалики с начинкой, выпекайте при 190–200 °C 20–25 минут.

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