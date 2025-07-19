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19 июля 2025 в 16:02

Эти рогалики сметают прямо с противня — ореховая вкуснятина с тающим тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные рогалики с грецкими орехами исчезают с тарелок моментально — хрустящая ореховая начинка в сочетании с тающим во рту тестом создают неповторимый вкус. Простой рецепт позволяет приготовить восхитительную выпечку всего за 20 минут активного времени.

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло — 200 г
  • Сметана 20% — 200 г
  • Желток — 1 шт.
  • Мука — 400 г
  • Разрыхлитель — 10 г (1,5 ч. л.)
  • Сахар — 2 ст. л.

Для начинки

  • Грецкие орехи — 200 г (молотые)
  • Сахар — 100 г
  • Белок — 1-2 шт.

Приготовление

  1. Размягченное масло смешайте со сметаной, желтком и сахаром.
  2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на 8 шариков, охладите 15–20 минут.
  4. Взбейте белок с сахаром, смешайте с молотыми орехами.
  5. Раскатайте шарики в круги, разрежьте на треугольники.
  6. Заверните рогалики с начинкой, выпекайте при 190–200 °C 20–25 минут.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
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орехи
тесто
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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