Эти рогалики сметают прямо с противня — ореховая вкуснятина с тающим тестом

Эти нежные рогалики с грецкими орехами исчезают с тарелок моментально — хрустящая ореховая начинка в сочетании с тающим во рту тестом создают неповторимый вкус. Простой рецепт позволяет приготовить восхитительную выпечку всего за 20 минут активного времени.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло — 200 г
- Сметана 20% — 200 г
- Желток — 1 шт.
- Мука — 400 г
- Разрыхлитель — 10 г (1,5 ч. л.)
- Сахар — 2 ст. л.
Для начинки
- Грецкие орехи — 200 г (молотые)
- Сахар — 100 г
- Белок — 1-2 шт.
Приготовление
- Размягченное масло смешайте со сметаной, желтком и сахаром.
- Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто.
- Разделите тесто на 8 шариков, охладите 15–20 минут.
- Взбейте белок с сахаром, смешайте с молотыми орехами.
- Раскатайте шарики в круги, разрежьте на треугольники.
- Заверните рогалики с начинкой, выпекайте при 190–200 °C 20–25 минут.
Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.