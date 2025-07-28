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28 июля 2025 в 08:41

Эти клены идеальны для дачи — превращаем сад в настоящую сказку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клены — идеальные деревья для украшения участка, отличающиеся живописной кроной и яркой осенней окраской. Среди многообразия видов каждый дачник найдет вариант по вкусу — от компактных кустарниковых форм до раскидистых тенистых деревьев. Правильно подобранный клен станет главным акцентом сада, требуя минимального ухода.

Для небольших участков подойдет клен веерный (японский) с ажурной листвой или клен Гиннала высотой до 5 метров. Любителям классики понравится клен остролистный с крупной кроной, а ценителям экзотики — клен красный с багряной листвой. Карликовые сорта (например, клен ложнозибольдов) хороши для альпинариев. При посадке выбирайте слегка затененные места с влажной почвой, избегая низин. Молодые деревца нуждаются в поливе и укрытии на зиму, взрослые растения вполне самостоятельны.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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