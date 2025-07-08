Эти кармашки съедаются за минуту! Готовлю уже третью партию! Вкуснота

Готовим слоеные кармашки с повидлом — хрустящее удовольствие к чаю! Эти ароматные кармашки стали моим спасением, когда гости на пороге. Готовятся из того, что есть под рукой, а исчезают со стола быстрее, чем успеваю подать!
Готовим вместе.
Разморозьте 500 г слоеного теста (я беру готовое, но если есть время — сделайте сами). Раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на квадраты 10×10 см.
На центр каждого квадрата положите по 1 ч. л. повидла (у меня яблочное, но подойдет любое). Смажьте края взбитым яйцом, сложите конвертиком и плотно защипните. Вилкой пройдитесь по краям для красоты.
Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.
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