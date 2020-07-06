ЕС счёл необоснованным наказание журналистки Прокопьевой

https://static.news.ru/photo/cbd21a78-bfaa-11ea-a6fb-fa163e074e61_660.jpg Светлану Прокопьев Фото: facebook.com/svetlana.prokopyeva.9

Европейская внешнеполитическая служба считает необоснованным решение суда, который приговорил корреспондента Русской службы BBC Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в СМИ.

Она была приговорена к уплате значительного штрафа, что мы считаем необоснованным, — цитирует ТАСС заявление Европейской службы внешних действий.

В Брюсселе также полагают, что сам факт преследования Прокопьевой свидетельствует о «сужении пространства для независимой журналистики и гражданского общества в России», и ожидают, что РФ выполнит международные и внутренние обязательства, гарантирующие журналистам работу в безопасных условиях.

Как писал NEWS.ru, первый Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове вынес приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой. Её признали виновной по ч. 2 статьи 205.2 УК («публичное оправдание терроризма») и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за статью о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области. Изначально обвинение просило отправить Прокопьеву в колонию.

Дело против журналистки возбудили в начале 2019 года. Её обвинили в публичном оправдании терроризма из-за публикации. В своей колонке она рассуждала о том, что совершивший взрыв в ФСБ Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивает их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей». Вину она не признала.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы BBC и корреспондентом радио «Свобода», ранее она возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».