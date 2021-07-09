Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим перед штаммом «дельта»

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, для каких людей штамм коронавируса «дельта» представляет наибольшую опасность. По его словам, наиболее уязвимы перед ним молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Говоря о штамме, специалист заметил, что разновидность вируса «помолодела». Теперь она поражает молодых людей куда чаще, нежели людей из другой возрастной группы. Если весной основную угрозу новые штаммы представляли для пожилых людей, то теперь же опасаться стоит родителям подростков.

Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот, — сказал специалист.

Ранее заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА доктор медицинских наук Сусанна Харит опровергла утверждение, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые.