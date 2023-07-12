Эндокринолог перечислил самые полезные специи Эндокринолог Жиляев рассказал о пользе куркумы и имбиря для здоровья

Фото: shutterstock.com

Имбирь, черный перец и куркума являются наиболее полезными для здоровья специями, рассказал диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев. По его словам, они оказывают на организм противовоспалительный и иммуностимулирующий эффекты, а также снижают риск развития болезни Альцгеймера, передает Lenta.ru.

Куркума оказывает положительное влияние на здоровье благодаря компоненту куркумину. Он способен снизить проявления хронических воспалений, а также защитить организм от окислительного стресса, объяснил эксперт.

Куркуму можно добавлять в воду, чай или кофе. В напиток можно также добавлять молоко и мед. При этом важно не превышать допустимую ежедневную норму специи: 2,4-2,8 мг куркумы на килограмм массы тела, — предупредил Жиляев.

Имбирь же помогает организму благодаря гингеролам и шогаолам. Специя полезна для работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, она богата витамином С, магнием и калием.

Черный перец, в свою очередь, улучшает усвояемость питательных веществ организмом, добавил врач. Рекомендованная доза — не более 1/8 чайной ложки в день.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее порекомендовала самый полезный напиток для людей старше 50 лет. Речь идет о костном бульоне, который способен сгладить все проявления пожилого возраста.