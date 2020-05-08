Экспресс-тест на коронавирус позволит узнать результат за 30 минут

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В России можно будет диагностировать коронавирус за 30 минут. Соответствующий тест разработала биотехнологическая компания «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система»).

Такие мобильные тесты <...> можно будет эффективно использовать для маршрутизации входящего потока пациентов в стационарах, на предприятиях, а также для массового тестирования населения, — сообщили в компании.

Там отметили, что выявить коронавирус можно будет по слюне. Принцип действия данной тест-системы основан на методе изотермальной реакции.

Как передаёт РИА Новости, чувствительность экспресс-теста составляет около 70-80%, при этом он не даёт ложноотрицательных результатов.

Анализ с помощью экспресс-теста может проводиться первым этапом обследования населения с целью скрининга, — отметил управляющий партнёр АФК «Система» Артём Сиразутдинов.

В настоящее время компания проводит клинические испытания теста.

Ранее NEWS.ru писал, что сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.