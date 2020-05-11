Эксперты сообщили, может ли мусор быть опасен во время пандемии

https://static.news.ru/photo/0dc422e4-9384-11ea-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией остановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. По их мнению, утилизированные отходы могут быть опасны для здоровья персонала предприятий твёрдых бытовых отходов, так как многие заражённые в настоящее время лечатся на дому.

С таким подходом не согласились многие экоактивисты. Например, представители организации «Greenpeace Россия» заявили, что запрет на сортировку мусора может «отбросить страну в 90-е». Эксперты сообщества подчеркнули, что вместо отмены раздельного сбора в РФ следует создать систему сбора опасных медицинских отходов у населения. Это, подчеркнули в «Greenpeace Россия», может действительно решить проблему с возможно заражённым мусором.

Также относительно рекомендаций Роспотребнадзора высказалась руководитель общественной организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко. Женщина назвала их «неоправданными и странными».

Я не верю, что вирус может перепрыгивать с отходов, которые, как правило, лежат уже несколько дней, и, как вампир, впиваться в человека и заражать его. Вместо того чтобы идти в сторону раздельного сбора, как все цивилизованные страны, мы почему-то откатываемся назад, — цитирует Ивченко «Газета.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роспотребнадзора считают, что риск заразиться COVID-19 при выбрасывании мусора отсутствует, если при этом не прикасаться к контейнерам и вымыть руки по возвращении домой.