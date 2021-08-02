Эксперты определили уровень образования противников прививок от COVID

От прививки против COVID-19 чаще всего отказываются люди, имеющие тройки в школьном аттестате. При этом среди бывших медалистов привитых в три раза больше, чем среди троечников. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, данные публикует РБК.

По данным опроса, среди окончивших школу с золотой или серебряной медалью самая высокая доля привитых от коронавируса — 46%. Не прививались и не планируют этого делать лишь 25% в данном сегменте.

Чем хуже оценки в аттестате, тем выше число отказывающихся от вакцинации. Так, среди тех, в чьём аттестате преобладали отличные оценки, но не было медали, вакцинированных 40%, противников процедуры — 30%. Среди хорошистов прививку сделали 36% и не планируют этого делать 33%.

Среди троечников привились 34%, непривитых здесь — 39%. При этом 27% отмечают, что хотя пока и не сделали укол, но всё же намерены этим заняться.

Также в опросе учитывалась гендерная разница. Среди мужчин и женщин с аналогичной успеваемостью вакцинированных больше среди представителей сильного пола. Наибольшее число привитых — 54% — среди мужчин-медалистов. Наибольшее число принципиально отказывающихся от процедуры — 48% — среди женщин-троечниц.

Опрошенные РБК социологи согласились с тем, что полученные данные выглядят правдоподобно. Специалисты считают, что такой результат может быть связан с культурным капиталом человека, его образованием и воспитанием. У более образованных людей выше уровень доверия к науке, в то время как антипрививочники в большинстве ориентируются на мнение знакомых и соседей, но не на данные учёных.

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