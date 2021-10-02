Экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству девушек в Гае

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого, 30-летнего Александра Лазарева, к убийству трёх девушек в городе Гай Оренбургской области. Об этом заявили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность, — сказал собеседник агентства.

Следователи установили, во что подозреваемый был одет в момент убийства девушек, был определён маршрут его следования.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для скорейшего задержания подозреваемого.

Ранее стало известно, что Лазарев был судим за убийство директора бара «Апельсин» в Орске. В 2012 году мужчину приговорили к девяти годам и четырём месяцам заключения. В колонии его знают как злостного нарушителя режима. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещённые предметы.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее в Ленинградской области полиция задержала молодого человека, подозреваемого в убийстве матери и сводной сестры.