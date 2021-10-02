Раскрыты детали биографии предполагаемого убийцы студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве трёх девушек в Оренбургской области Александр Лазарев был ранее судим за аналогичное преступление. Как пишет «МК», ещё в 2012 году мужчину приговорили к девяти годам и четырём месяцам. В колонии его знают как злостного нарушителя режима. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещённые предметы.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в той же Оренбургской области. Он часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Подозреваемый окончил училище при колонии и получил специальности «швея» и «мастер столярного дела».

Известно также, что в 2017 году Лазарев женился и у него родилась дочь. Мужчина несколько раз пытался добиться освобождения по УДО, однако выйти на свободу досрочно ему не удалось. Администрация колонии всё чаще фиксировала его нарушения. «Криминальную субкультуру принимает», «после освобождения не имеет определённых планов», — такую характеристику дали Лазареву в учреждении.

Подозреваемый освободился из тюрьмы в начале июля 2021 года. Сейчас же он является главным подозреваемым в убийстве трёх девушек в Гае.

Тела трёх девушек 17,18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Оренбургской области 30 сентября после пожара в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава Оренбургской области Денис Паслер на своей официальной странице в Instagram назначил награду в 1 млн рублей за информацию о человеке, убившем студенток. Он призвал жителей региона «объединиться и помочь следствию».

Ранее сообщалось, что в момент нападения все погибшие девушки были раздетыми. Они могли находиться под действием снотворного и крепко спали. Проснулась и попыталась спастись только одна, а остальные умерли во сне.