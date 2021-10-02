Полиция установила подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. Им является ранее судимый 29-летний мужчина, сообщает РИА Новости.
Подозреваемого зовут Александр Лазарев. В настоящее время его
Согласно предположениям следователей, все три студентки были убиты одним человеком. Об этом свидетельствует схожесть резанных ран, которые были обнаружены на телах погибших,
Кроме того, установлено, что в момент нападения все погибшие девушки были раздетыми. По сведениям ресурса, они могли находиться под действием снотворного и крепко спали. Проснулась и попыталась спастись только одна, а остальные погибли во сне.