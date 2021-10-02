Полиция установила подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. Им является ранее судимый 29-летний мужчина, сообщает РИА Новости.

Подозреваемого зовут Александр Лазарев. В настоящее время его разыскивают . По данным полиции, он одет в светло-коричневую замшевую куртку, тёмные штаны и чёрные кроссовки. При себе у него чёрная спортивная сумка.

Согласно предположениям следователей, все три студентки были убиты одним человеком. Об этом свидетельствует схожесть резанных ран, которые были обнаружены на телах погибших, сообщает портал Гай.рф со ссылкой на источники в СКР.

Кроме того, установлено, что в момент нападения все погибшие девушки были раздетыми. По сведениям ресурса, они могли находиться под действием снотворного и крепко спали. Проснулась и попыталась спастись только одна, а остальные погибли во сне.