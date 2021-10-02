Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве матери и сестры

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В Ленинградской области задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своей матери и сводной сестры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По «горячим следам» следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трехлетней девочки, — говорится в тексте сообщения.

Ранее в субботу были найдены тела ребёнка и женщины 1975 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемого предполагается заключить под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину и женщину по подозрению в убийстве пожилой пары в подмосковном Одинцово.