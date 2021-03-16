Эксперт рассказал, почему нельзя при встрече класть телефон на стол

Во время деловой встречи и переговоров партнёры не отвлекаются на смартфоны, оставленные на столе, и не отвечают на посторонние звонки. О правилах этикета рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
В интервью агентству ПРАЙМ Шерман
При этом сам гаджет эксперт рекомендует убрать со стола и продемонстрировать собеседнику, насколько важна для человека встреча, что всё его внимание сосредоточено только на данном мероприятии.
В то же время Шерман допускает, что телефон может принести пользу, а не вред.
Если собеседник — ваш потенциальный клиент и увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными, — отметил эксперт.
Ранее эксперт по этикету назвала неприемлемые в переписке фразы и эмодзи. Об этом писал NEWS.ru.