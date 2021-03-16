Эксперт рассказал, почему нельзя при встрече класть телефон на стол

https://static.news.ru/photo/fd548c10-995a-11e9-a30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Во время деловой встречи и переговоров партнёры не отвлекаются на смартфоны, оставленные на столе, и не отвечают на посторонние звонки. О правилах этикета рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

В интервью агентству ПРАЙМ Шерман отметил , что оповещения о звонках и сообщениях можно получать на умные часы, дабы постоянно не проверять телефон «и чтобы у собеседника не сложилось ощущение, что его визави куда-то торопится или занят другими делами».

При этом сам гаджет эксперт рекомендует убрать со стола и продемонстрировать собеседнику, насколько важна для человека встреча, что всё его внимание сосредоточено только на данном мероприятии.

В то же время Шерман допускает, что телефон может принести пользу, а не вред.

Если собеседник — ваш потенциальный клиент и увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными, — отметил эксперт.

Ранее эксперт по этикету назвала неприемлемые в переписке фразы и эмодзи. Об этом писал NEWS.ru.