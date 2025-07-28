Эксперт рассказал о будущем IT-специалистов в эпоху ИИ Эксперт Крушинский: пока ИИ не в состоянии заменить IT-специалистов

Профессия IT-специалиста останется актуальной и в ближайшем будущем не исчезнет с рынка труда, сообщил в разговоре с Lenta.ru эксперт компании BSS Александр Крушинский. По его словам, будут востребованы люди, которые умеют взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Думаю, что угроза замены айтишников на искусственный интеллект сильно преувеличена. За последние столетия не раз возникали опасения, что технические и технологические новации похоронят прежний уклад, — пояснил он.

По словам эксперта, развитие технологий не уничтожает профессии, а трансформирует их. Пример тому многие специальности, которые перестроились под цифровую эпоху, но не исчезли вовсе. Сейчас на рынке нет полноценного и самостоятельного искусственного интеллекта, поэтому бизнес продолжает нуждаться в людях.

В будущем роль айтишников, по мнению Крушинского, изменится: они все чаще будут не исполнителями, а контролерами. ИИ возьмет на себя рутинные операции вроде генерации кода, но ответственность за качество, корректировку и творческие решения останется на человеке.

Ранее психиатр Сергей Тарасов предупредил, что использование ИИ школьниками может тормозить развитие критического мышления. По его словам, постоянная опора на технологии приводит к утрате базовых когнитивных навыков.