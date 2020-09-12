Эксперт объяснил фотографирование прохожими номеров машин

https://static.news.ru/photo/f20b8134-f560-11ea-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обычные прохожие, которые фотографируют номера вашего автомобиля, могут оказаться мошенниками. Об этом заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Однако, по её словам, чаще всего номера машин фотографируют искатели правонарушений. Об этом эксперт рассказала в интервью агентству «Прайм».

Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение «Помощник Москвы», где любой житель может сообщить о правонарушении, — пояснила Пшеничникова.

Она добавила, что активность общественников приносит им баллы в приложении. Их позже можно потратить в различных городских интернет-сервисах. Также есть любители выкладывать фотографии о нарушениях в социальных сетях, отметила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил разработанные МВД РФ новые правила сдачи экзамена на водительские права, включающие в том числе отмену проверки навыков вождения на закрытой площадке. Автоэксперт предположил, что сдать экзамен в новом формате будет несколько тяжелее, так как два испытания, объединённые в одно, будут длиться дольше.