Эксперт увидел плюсы в новых правилах сдачи экзамена на водительские права

https://static.news.ru/photo/39bb251a-f454-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил разработанные МВД РФ новые правила сдачи экзамена на водительские права, включающие в том числе отмену проверки навыков вождения на закрытой площадке.

В беседе с RT автоэксперт предположил , что сдать экзамен в новом формате будет несколько тяжелее, так как два испытания, объединённые в одно, будут длиться дольше.

Это будет страшнее для того, кто претендует на права, — отметил Моржаретто.

Эксперт при этом согласился, что в доводах авторов инициативы есть смысл. ГАИ на экзамене проверит навыки вождения в реальных условиях, а площадку можно сдать и в автошколе.

В целом ряде стран площадки вообще не существует, например, в Германии нет ни специального курса вождения на площадке, ни экзамена по площадке, — указал специалист.

Моржаретто также допустил, что отмена этапа закрытой площадки поможет избежать очередей на сдачу экзамена. В некоторых регионах физически не хватает экзаменаторов, поэтому объединение двух испытаний приведёт к высвобождению части специалистов. Комментируя предложенные МВД изменения в перечне ошибок и нарушений, автоэксперт объяснил, что новые изменения помогут повысить безопасность на дорогах.

Как передавал NEWS.ru, предложенные МВД новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В документе изменён перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки будут оцениваться от одного до трёх баллов и будут разделены на соответствующие подгруппы. При этом грубые оплошности будут вынесены в отдельный блок. В частности, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут являться основанием для прекращения экзаменационного испытания.