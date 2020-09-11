В России изменят правила экзаменов на получение водительских прав

https://static.news.ru/photo/56b484e0-f440-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет, — указано в сообщении ведомства.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств предлагается проводить исключительно в условиях дорожного движения.

В документе также скорректирован перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки будут оцениваться от одного до трёх баллов и будут разделены на соответствующие подгруппы. При этом грубые ошибки будут вынесены в отдельный блок. В частности, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут являться основанием для прекращения экзаменационного испытания.

Проект административного регламента может вступить в силу 1 апреля 2021 года.

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