В России после самоизоляции вырос спрос на обучение вождению

https://static.news.ru/photo/2ab8eaba-f0ef-11ea-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Спрос на обучение вождению в России увеличился в 3,7 раза по сравнению с апрелем. Уроками интересуются как жители крупных городов, так и небольших, однако наиболее этот тренд заметен в Тюмени, Барнауле и Ростове-на-Дону.

С начала наиболее жёстких ограничений по коронавирусу в стране спрос на обучение в автошколах и уроки вождения с инструкторами вырос на 269%. По сравнению с прошлым годом увеличение спроса составило 121%. В пятёрку городов вошли Тюмень (+986% к числу запросов), Барнаул (+723%), Ростов-на-Дону (+552%), Москва (+477%) и Казань (+420%).

Стоимость занятий по объявлениям в разделе «Вождение» составляет 500-600 рублей в крупнейших городах, однако в Москве и Санкт-Петербурге она вдвое выше — 1000 рублей. Чаще всего в данном разделе объявления публикуют персональные автоинструкторы. Такие занятия популярны среди обладателей водительских прав, которые хотят улучшить свои навыки. Развитию этого тренда способствует и рост популярности каршеринга. В некоторых городах цены выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в Перми на 60%, до 800 рублей за занятие, в Уфе на 25%, до 500 рублей, Саратове, Нижнем Новгороде и Казани на 20%, до 600 рублей.

В среднем по России за занятия в автошколе потребуется заплатить 13 000, что на 16% ниже, чем годом ранее. В крупнейших российских городах цены находятся примерно на таком же уровне. Например, в Санкт-Петербурге стоимость занятий составляет 11 900 рублей, в Ростове-на-Дону — 18 000 рублей.

На рост спроса на эти услуги влияет в том числе то, что автошколы были достаточно долгое время закрыты из-за пандемии. Теперь те, кто хотел получить права, стараются сделать это скорее, боясь новых ограничений. За последние «ковидные» полгода россияне пересмотрели своё отношение к личному транспорту, — отметил управляющий директор «Авито Услуги» Артём Кумпель.

По его словам, около десятой части россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного транспорта, но передумали, а почти 60% водителей теперь стараются чаще пользоваться машиной для поездок в целях безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что обучение школьников вождению автомобиля поможет снизить количество аварий на дорогах. Начальник подмосковного управления ГИБДД Виктор Кузнецов с ним согласился и предложил школам получать лицензии и обучать подростков.