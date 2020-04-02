Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в СИЗО

https://static.news.ru/photo/ff703222-74e4-11ea-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-полковник Дмитрий Захарченко проходит стандартный карантин в московском СИЗО «Кремлевский централ». Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Отмечается, что Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в его отношении.

Он (Захарченко – NEWS.ru ) проходит стандартный карантин: содержится во временной одиночной камере, его осматривают медики, — цитирует его ТАСС.

Мельников добавил, что, по его сведениям, Захарченко чувствует себя нормально.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко и его окружения на сумму 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года экс-полковник был приговорён Пресненским судом к 13 годам колонии строгого режима. Осуждённый также должен будет заплатить штраф в размере 117 млн 900 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор мордовской колонии, в которой он отбывает наказание. По какой причине это произошло, пока неизвестно.