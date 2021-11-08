Экс-министр энергетики России скончался от коронавируса
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:26, 08 ноября 2021
Сергей ШматкоФото: government.ru
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В Москве от коронавируса скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Последние дни политик провёл в реанимационном отделении больницы. Об этом пишет Baza.
Скончался бывший министр энергетики — Сергей Шматко. Ему было пятьдесят пять лет. Неделю назад у экс-министра был обнаружен коронавирус, — говорится в сообщении.
Уточняется, что бывший министр проходил лечение в городской больнице № 52. Тем не менее, несмотря на усилия медиков, ему не удалось справиться с болезнью. Мужчина умер вечером 7 ноября в реанимации.
Сергей Шматко был министром энергетики РФ с 2008 по 2012 год. Первого июня 2013-го его назначили на должность спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. С июня 2013 года по 2015 год Шматко возглавлял совет директоров «Россетей».
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