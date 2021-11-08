Экс-министр энергетики России скончался от коронавируса

В Москве от коронавируса скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Последние дни политик провёл в реанимационном отделении больницы. Об этом пишет Baza.

Скончался бывший министр энергетики — Сергей Шматко. Ему было пятьдесят пять лет. Неделю назад у экс-министра был обнаружен коронавирус, — говорится в сообщении.

Уточняется, что бывший министр проходил лечение в городской больнице № 52. Тем не менее, несмотря на усилия медиков, ему не удалось справиться с болезнью. Мужчина умер вечером 7 ноября в реанимации.

Сергей Шматко был министром энергетики РФ с 2008 по 2012 год. Первого июня 2013-го его назначили на должность спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. С июня 2013 года по 2015 год Шматко возглавлял совет директоров «Россетей».

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