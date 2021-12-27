Экс-главред «Спутника и Погрома» Просвирнин выпал из окна в центре Москвы

Тело российского журналиста, основателя проекта «Спутник и Погром» (сайт заблокирован Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры), 35-летнего Егора Просвирнина было обнаружено в центре столицы. О смерти журналиста сообщила вечером 27 декабря его супруга Марина. По предварительной версии, он выпал из окна. Это подтвердил NEWS.ru российский политик Роман Юнеман.

Мужчину, выпавшего из окна дома на Тверском бульваре напротив ресторана «Армения», опознала супруга. Им оказался основатель заблокированного в России сайта «Спутник и Погром».

Он действительно выпал из окна. По моему мнению, это не убийство. Он находился вместе с женой Мариной в квартире. Супруга Егора сейчас в шоке, — заявил Юнеман.

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами «правой» направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net анонсировал расследование обстоятельств пребывания в местах заключения националиста Максима Марцинкевича (Тесака), отбывавшего срок за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. Сейчас по этому делу проверяются данные, и в случае их подтверждения в 2022 году выйдет стрим. Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.

Ранее стало известно, что незадолго до своей гибели Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены ещё в 2003 и 2007 годах.