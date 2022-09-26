Экс-депутат Рады связал стрельбу в Ижевске с украинскими спецслужбами

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевский режим готовит и щедро оплачивает теракты на территории России и в Донбассе, надеясь дестабилизировать российское общество изнутри, заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. По его словам, речь идет о целой программе финансирования подобных преступлений: поджог военкомата оценивается в $3-5 тысяч, убийство — $10-150 тысяч, а теракт — от $20 тысяч до $200 тысяч с доплатой по $5-10 тысяч за каждого погибшего.

Кива сообщил, что исполнителей вербуют и готовят на территории Украины с последующей заброской в Россию. Но в отдельных случаях у СБУ получается вербовать и российских граждан из криминальной среды и праворадикальных организаций.

Не удивлюсь, если выяснится , что ижевская трагедия-теракт в школе и убийство военкома <...> были спланированы украинскими спецслужбами и выполнена ранее завербованными агентами -«камикадзе», — подчеркнул Кива.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие. По данным на 12:30 мск число погибших в результате стрельбы в школе составляет 13 человек, из них семеро — дети.

Раньше в этот же день стрельбу в военкомате Усть-Илимска открыл 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин. Он зашёл внутрь здания и сказал, что «никто не будет воевать», после чего выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева, который проводил «инструктаж для призывников». Первоначально сообщалось, что военный комиссар погиб, однако впоследствии стало известно, что он выжил. Его планируют доставить санавиацией в Иркутск.