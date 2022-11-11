Экономист рассказал, какие продукты питания подорожают в 2023 году Экономист Беляев рассказал, какие продукты питания подорожают в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорожание цен на некоторые продукты питания связано с инфляцией, это происходит из-за того, что на рынке продовольственных товаров доминируют крупные компании, которые диктуют свои цены, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. Так он прокомментировал данные опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым россияне заметили существенный рост цен на продукты, особенно на хлеб, молоко и яйца.

По словам Беляева, в качестве причин крупные компании называют рост цен за пределами РФ или на базовые продукты питания внутри страны. На сегодняшний момент есть все основания полагать, что подобная тенденция продолжится в 2023 году.

Задача и хобби у них такие — цены повышать. Якобы инфляционная политика Центробанка, которая направлена на сдерживание кредитной денежной массы, на нашу инфляцию никакого положительного впечатления не производит. Взять хотя бы то, что с 1 декабря повысятся цены на бытовой газ, тарифы на ЖКХ, они тоже входят в индекс потребительских цен, которые рассчитываются и повысятся. Это будет вклад в инфляцию, — сказал Беляев.

Как отметил экономист, если есть общий инфляционный поток, то дорожает все. Первым делом повышаются цены на товары повышенного спроса — хлеб, молоко, яйца. Вслед за этим подтянутся все остальные.

Вырастут цены и на мясо, на кур, ссылаться будут на нефтяной, газовый рынок, на что угодно. Цены, как пешки на шахматной доске, они движутся только вперед. В лучшем случае цены затормозятся на каком-то уровне, а потом опять начнут расти. Пока не будет эффективного антимонопольного регулирования в стране, мы будем иметь дело с ощутимой и заметной инфляцией, — добавил Беляев.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, какие продукты необходимо заранее закупить к Новому году до повышения цен. Он посоветовал приобрести импортный алкоголь, который сейчас находится в дефиците, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долго хранящиеся продукты, являющиеся ингредиентами традиционного новогоднего салата оливье.