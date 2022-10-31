Названы продукты, которые лучше заранее купить к Новому году Экономисты посоветовали россиянам заранее купить алкоголь и красную икру к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год — самый любимый и долгожданный праздник, к которому большинство россиян начинают готовиться заранее. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал, какие продукты необходимо закупить до появления очередей, пробок и повышения цен. Он посоветовал приобрести импортный алкоголь, который сейчас находится в дефиците, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долго хранящиеся продукты, являющиеся ингредиентами традиционного новогоднего салата оливье.

Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже. Подорожает стандартный набор «индекса оливье», который всегда повыше инфляции. Я думаю, в этом году годовая инфляция будет 12%, а «индекс оливье» — под 20%. Можно заранее купить небыстро портящиеся продукты, банку черной или красной икры, — посоветовал Разуваев.

Экономист Татьяна Куликова рассказала NEWS.ru, что ожидает постепенный разгон инфляции из-за роста денежной массы, однако этот процесс будет небыстрым, поэтому кардинального всплеска показателя к Новому году ждать не стоит.

Это скорее история первой половины следующего года. В любом случае лучше что-то купить сейчас, чем потом. Даже без макроэкономических соображений всегда продукты к новогоднему столу дорожают просто потому, что людям свойственно все покупать в последний момент. Если есть возможность купить то, что сохранится, например, консервы, лучше это сделать сейчас, — рекомендовала Куликова.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что алкогольную продукцию ушедших с российского рынка иностранных брендов могут массово подделывать, в результате чего на прилавки отечественных магазинов под Новый год может хлынуть контрафакт. В связи с этим он посоветовал россиянам не покупать алкоголь покинувших рынок зарубежных брендов.