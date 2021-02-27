Эколог похвалил депутатов за инициативу о запрете вылова дельфинов

https://static.news.ru/photo/a819ea2c-79b1-11eb-82ed-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Ballasch/Global Look Press

Выдвинутое в Государственной думе предложение ввести запрет на вылов дельфинов и косаток для океанариумов является очень правильной инициативой, заявил глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Эколог напомнил, что в 2019 году запрет на вылов китообразных поддержали более 100 тысяч человек. Голосование проходило на портале «Российская общественная инициатива».

Это голосование сделало эту инициативу полностью легитимной и по-настоящему народной. Мы очень рады, что депутаты начинают хотя бы сейчас реализовывать эту инициативу, — сказал Лисицын в беседе с телеканалом «360».

Эколог отметил, что в 2020 году российское правительство разработало похожий законопроект, в котором предлагается запретить вылов китообразных с последующим вывозом за рубеж. По мнению Лисицына, две правовые нормы могут отлично дополнять друг друга.

Китообразные невероятно страдают и подвергаются огромному воздействию и давлению во время их вылова и содержания вне воли, использованию в океанариумах и дельфинариях. Это та практика, от которой очень многие страны уже практически отказались, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о запрете вылова дельфинов, касаток и тюленей для пополнения океанариумов и дельфинариев скоро будет рассмотрен Госдумой в первом чтении. Автором инициативы стала депутат Светлана Бессараб.