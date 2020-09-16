Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

https://static.news.ru/photo/81087c94-f835-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр. Об этом рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, — написал в своём Telegram-канале Мельников.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, чем полезным может заняться артист Михаил Ефремов во время своего заключения. Омбудсмен сообщила, что актёр может обучать молодых заключённых литературе. Она пояснила, что это поможет им сдать ЕГЭ. Администрация СИЗО пообещала решить вопрос с возможностью организации лекций.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ.