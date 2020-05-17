Комаровский оценил возможность заразиться COVID-19 в состоянии похмелья

https://static.news.ru/photo/1767df96-9840-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, не заразится новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал доктор Евгений Комаровский.

Эксперт на своём YouTube-канале опубликовал ролик, в котором отвечает на вопросы своих подписчиков.

Если после двух бутылок водки, пяти-шести бутылок виски организм лежит полностью отравленный и включена только функция пописать, можно ли заразиться коронавирусом в этом состоянии? — поинтересовались поклонники у телеведущего.

По его мнению, в такой ситуации невозможно заразиться. Вирус не выживет в таких условиях.

Во-первых, в ваших соплях и слюнях такая концентрация алкоголя, что вирус там размножаться просто не может, — отметил Комаровский.

При этом он напомнил, что употребление спиртного в таких количествах вредит здоровью.

Ранее Комаровский объяснял, в чём отличие разных медицинских масок друг от друга и в каких случаях их стоит носить, а когда это бессмысленно.

Обязательное ношение медицинских перчаток и масок при появлении в общественных местах ввели в России и других странах мира в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции. При этом ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чиханье не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования, писал NEWS.ru.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%