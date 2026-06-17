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17 июня 2026 в 18:00

Добавляю 2 яйца, и баклажаны не впитывают масло со сковороды: гарнир для тех, кто не ест жирное

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, не впитывают жир при обжарке благодаря простому секрету — замачиванию в соленой воде и обволакиванию яйцом. Это идеальный вариант для полезного ужина или гарнира к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 2 яйца, соль, перец, по желанию лук, чеснок, зелень.

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками, залейте соленой водой на 20 минут. Слейте воду, обсушите бумажным полотенцем. В миске взбейте яйца, добавьте баклажаны, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Разогрейте сковороду с минимальным количеством масла. Выложите баклажаны, жарьте, помешивая, до золотистого цвета. При желании добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и зелень. Посолите, поперчите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту. Удивило, что они получились мягкими внутри, с легкой корочкой и совсем не жирными. Дополнительно в блюдо для цвета и аромата можно добавить щепотку паприки или куркумы.

Ранее стало известно, как приготовить язычки из кабачков в кляре — на замену оладьям.

Проверено редакцией
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