Для работающих на «удалёнке» россиян придумали график взаимодействия

https://static.news.ru/photo/a24b7ea6-c770-11ea-a887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

Понятие «график взаимодействия», определяющее порядок организации работы сотрудника в дистанционном режиме, внесут в Трудовой кодекс, сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме, один из авторов поправок в трудовое законодательство Андрей Исаев.

По его словам, в разработанных к первому чтению поправках в ТК об «удалёнке» указано, что сотрудники, переходящие на такую работу на постоянной или временной основе, должны заключить договор, содержащий график взаимодействия с работодателем.

График взаимодействия должен быть рассчитан, исходя из того, что работник работает 40 часов в неделю, — уточнил он.

Исаев отметил, что в документе необходимо оговорить время, в которое работодатель выходит на связь с сотрудником.

В это время работник обязан поднять трубку, ответить на сообщения, выполнять поставленные задачи, — пояснил первый зампред ЕР.

Он добавил, что поправками в ТК будет установлено, что за пределами графика наступает личное время сотрудника, которое является неприкосновенным, в это время «работодатель не имеет права ставить задачи, связанные с работой за пределами данного графика». В ином случае начальник должен оплатить сверхурочную занятость — за первые два часа в полуторном размере, ха последующее время — в двойном, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Исаев сообщил, что Госдума 21 июля в первом чтении рассмотрит проект закона о дистанционной и удалённой работе.

Министерство труда и социальной защиты поддержало предлагаемые поправки в Трудовой кодекс. В разработке законопроекта ведомство приняло активное участие. Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами. Кроме того, предлагаемые поправки о порядке взаимодействия работодателя с работником закрепляют неприкосновенность времени отдыха.