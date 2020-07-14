Госдума обсудит законопроект об «удалёнке» 21 июля

https://static.news.ru/photo/d346845a-c677-11ea-8f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Государственная дума 21 июля в первом чтении рассмотрит проект закона о дистанционной и удалённой работе, сообщил один его из разработчиков Андрей Исаев во время заседания думского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, после документ, одобренный комитетом к рассмотрению в Госдуме в первом чтении, будет направлен специальной рабочей группе для внесения изменений ко второму чтению, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты поддержало предлагаемые поправки в Трудовой кодекс. В разработке законопроекта ведомство приняло активное участие. Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами. Кроме того, предлагаемые поправки о порядке взаимодействия работодателя с работником закрепляют неприкосновенность времени отдыха.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности также поддержала с учётом замечаний законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Предложенные изменения «будут способствовать развитию рынка труда, повышению занятости и снижению безработицы среди категорий граждан, которым трудно конкурировать на рынке труда». К таким категориям были отнесены инвалиды, молодёжь, женщины с маленькими детьми, лица предпенсионного возраста, а также граждане, впервые ищущие работу.

Документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня.