Госдума обсудит законопроект об «удалёнке» 21 июля

Государственная дума 21 июля в первом чтении рассмотрит проект закона о дистанционной и удалённой работе, сообщил один его из разработчиков Андрей Исаев во время заседания думского комитета по труду и социальной политике.
По его словам, после документ, одобренный комитетом к рассмотрению в Госдуме в первом чтении, будет направлен специальной рабочей группе для внесения изменений ко второму чтению,
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты поддержало предлагаемые поправки в Трудовой кодекс. В разработке законопроекта ведомство приняло активное участие. Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами. Кроме того, предлагаемые поправки о порядке взаимодействия работодателя с работником закрепляют неприкосновенность времени отдыха.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности также поддержала с учётом замечаний законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Предложенные изменения «будут способствовать развитию рынка труда, повышению занятости и снижению безработицы среди категорий граждан, которым трудно конкурировать на рынке труда». К таким категориям были отнесены инвалиды, молодёжь, женщины с маленькими детьми, лица предпенсионного возраста, а также граждане, впервые ищущие работу.
Документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен