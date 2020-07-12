Россиянам могут начать компенсировать их расходы на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/62f68f78-c4ac-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Граждане РФ смогут вернуть себе средства, потраченные на использование личного оборудования во время работы на удалёнке во время пандемии. Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, он внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него, пишут «Известия».

Проект закона раскрывает основные понятия и условия режима дистанционной работы и защищает права сотрудников, в том числе, их право не находиться на связи с работодателем круглосуточно. В замечаниях Минтруда к документу сказано, что необходимо уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия» и прописать последствия, которые возникают при отказе сотрудника от перехода на удалёнку (временно или постоянно). Отзыв ведомства проходит процедуру межведомственного согласования.

Документ оговаривает, что сотрудник на удалёнке имеет право использовать личное оборудование (ПК, оргтехника, ПО, средства защиты информации), при этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при использовании своего компьютера. Этот пункт возможно прописать в коллективных договорах, трудовых договорах, нормативных локальных актах.

То есть, сотрудник сможет потребовать возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и так далее, пояснил один из авторов инициативы первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

На практике, эти вопросы будут решаться самостоятельно на предприятиях и в организация в рамках трудового соглашения. Например, оклад сотрудника может быть увеличен на размер его затрат на удалёнку. Тарасенко пояснил, что парламентариям поступают жалобы на жёсткую эксплуатацию людей со стороны работодателей, в частности, на удалёнке многим уже неясно, сколько длится рабочий день, а начальство может звонить подчинённым и ночью.

Парламентарий подчеркнул, что до коронавируса дистанционно в РФ трудилось около 30 тысяч человек (фрилансеры), а при пандемии число таких работников выросло до 5 млн. Тарасенко рассчитывает, что в течение весенней сессии новый законопроект будет принят в первом чтении, а до конца года — во всех трёх чтениях.

В обсуждении законопроекта принимали участие работодатели и представители профсоюзов.

Будет правильно, если работодатель в обязательном порядке компенсирует сотруднику затраты на электричество, амортизацию необходимого оборудования — по соглашению сторон. Это несложно реализовать на практике: дополнительные расходы граждан можно определить расчётным методом, исходя из энергопотребления оборудования, например, сколько киловатт в час будет расходовать постоянно включенный компьютер и т. д., — поделился мнением эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Он добавил, что во время действия режима самоизоляции население увеличило потребление электроэнергии в среднем на 10%, а в промышленном секторе оно упало на 6%.

Как писал NEWS.ru ранее, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переход к гибкому графику рабочей недели, например, четырёхдневному, не за горами, нужно лишь подготовить трудовое законодательство в этой сфере.