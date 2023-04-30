Диетолог заявила о вреде шашлыка для здоровья Диетолог Нефедова: неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья

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Диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова предупредила о возможных опасностях для здоровья, связанных с неправильным приготовлением шашлыка, пишет «Газета.Ru». Врач указала, что в процессе приготовления шашлыка образуются канцерогенные соединения — гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы.

Нефедова отметила, что чрезмерное потребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля могут вызвать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

Специалист посоветовала выбирать менее жирные куски мяса, не пренебрегать маринадом и не пережаривать шашлык. Врач также добавила, что различные специи могут оказывать защитное действие против канцерогенных соединений.

Ранее заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова предупредила, что сильно зажаренный шашлык опасен для организма человека из-за образования канцерогенных веществ, которые могут спровоцировать развитие онкологии. Опасные испарения образуются также от дыма и из-за попадания жира на угли.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 граммов шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.