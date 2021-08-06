Диетолог рассказала, как есть арбуз без риска набрать вес

Как и любой другой продукт, арбуз следует есть в умеренных количествах. Несмотря на невысокую калорийность, избыток ягоды в рационе может привести к набору лишнего веса. Об этом телеканалу «360» рассказала диетолог Альбина Ермоленкова.

Она пояснила, что если съесть в один присест килограмм арбуза, то организм получит 60 граммов чистых углеводов. При этом усвоится только половина, а остальное отложится в жир.

Кроме того, чувство насыщения после поедания большого количества арбуза сохраняется недолго. Человек снова может почувствовать голод, хотя значительная часть суточной нормы калорий уже получена.

Диетолог добавила, что арбуз нередко применяется в экспресс-диетах. Его употребление позволяет сбросить в течение недели три — шесть килограммов.

Лишний вес будет уходить за счёт снижения количества жидкости в организме, поскольку арбуз обладает мочегонными свойствами. Однако потерянные килограммы могут быстро вернуться, предупредила специалист.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов.