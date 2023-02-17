Диетолог раскрыла, кому обязательно нужно есть говяжью печень Диетолог Круглова посоветовала людям с дефицитом железа есть говяжью печень один-два раза в неделю

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Говяжью печень обязательно нужно есть людям с дефицитом железа, у кого лабораторно выявили анемию (снижение уровня гемоглобина, эритроцитов), рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она добавила, что данный продукт также содержит «полноценный белок» со всеми аминокислотами, включая незаменимые, и цинк.

Печень содержит, кроме полноценного белка со всеми, в том числе незаменимыми, аминокислотами, железо и цинк. Именно в связи с недостатком железа и рекомендуют говяжью печень, если у человека анемия, наблюдаемая по анализам (снижение уровня гемоглобина, эритроцитов), или скрытый, латентный дефицит железа, не выявляемый лабораторными исследованиями, но видим падение сывороточного железа в крови. В этих ситуациях печень рекомендуется к регулярному употреблению один-два раза в неделю, — отметила эксперт.

По ее словам, если человеку с анемией назначены препараты, то железосодержащие продукты исключать нельзя, они станут вспомогательным инструментом, кроме того, ту же печень нужно употреблять для профилактики дефицита железа и гемоглобина. Круглова подчеркнула, что во время приготовления печени лучше не использовать молочные продукты, так как кальций и железо — «конкуренты по всасыванию».

Когда мы используем продукты, богатые железом, в том числе печень, важно их сочетать с продуктами, богатыми витамином C, например, с овощными салатами. Но нельзя их сочетать с молочкой. Железо и кальций — конкуренты по всасыванию. И не используйте молочные продукты во время приготовления печени. Не тушите в сметане, не заливайте сливками. Это актуально для людей с железодефицитом, у кого все нормально — не принципиально, — рассказала Круглова.

Диетолог отметила, что блюда с говяжьей печенью не стоит запивать чаем или кофе, так как кофеин ухудшает усвоение железа. По ее словам, лучше предпочесть фруктовый напиток.

Ранее врач-диетолог Марьям Джутова заявила, что в ежедневном рационе человека должно быть как можно меньше сахаросодержащих продуктов, особенно десертов и сладостей. Она призвала россиян снизить норму употребления сахара до 50 граммов в день, что составляет около 9,8 чайной ложки. Поскольку сахар часто используется как усилитель вкуса, то у человека, который сбалансированно питается в течение всего дня, тяги к сладкому возникать не будет, добавила специалист.