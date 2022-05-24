Диетолог объяснила, кому вреден дрожжевой хлеб Диетолог Соломатина объяснила, кому вреден дрожжевой хлеб

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Некоторым людям не стоит включать в рацион дрожжевой хлеб, заявила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По её словам, данный продукт не подойдёт людям с аллергией на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. В этом случае дрожжевой хлеб вызывает метеоризм. Более того, дрожжевой хлеб вреден для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

У подверженных метеоризму людей, как правило, непереносимость многих продуктов с содержанием клетчатки. Дрожжевой хлеб не полезен и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатит, язва желудка. В этом случае дрожжевой хлеб, особенно чёрный, из цельного зерна, ржаной, казалось бы, полезный, может вызвать обострение состояния. Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается, — пояснила диетолог.

Ранее Соломатина назвала наиболее подходящее время для завтрака. По её мнению, первый приём пищи должен начинаться примерно через 30–60 минут после пробуждения, так как утром у большинства людей запускаются обменные процессы.

Однако диетолог добавила, что если человек проснулся с сильным чувством голода, то он может позавтракать сразу, не дожидаясь 30–60 минут. Соломатина заверила, что ничего страшного в этом нет. Для первого приема пищи следует выбрать цельнозерновые каши, например овсянку, гречку или перловку, а также белковую пищу.