Диетолог назвала наиболее подходящее время для завтрака Диетолог Соломатина посоветовала завтракать через 30–60 минут после пробуждения

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Лучше всего завтракать примерно через 30–60 минут после пробуждения, так как утром у большинства людей запускаются обменные процессы, заявила диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула в беседе с «Москвой 24», что именно завтрак будет влиять на метаболизм в течение всего дня.

Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня. Желательно, чтобы завтрак был не сразу после пробуждения, а, как правило, от 30 минут до часа после того. В среднем через 40 минут, — пояснила Соломатина.

Диетолог добавила, что если человек проснулся с сильным чувством голода, то он может позавтракать сразу, не дожидаясь 30–60 минут. Соломатина заверила, что ничего страшного в этом нет. По словам медика, для первого приема пищи следует выбрать цельнозерновые каши, например овсянку, гречку или перловку, а также белковую пищу.

В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать. Допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый — омлет с овощами, — уточнила диетолог.

Ранее диетолог Наталья Денисова заявила, что завтрак даёт запас энергии на первую половину дня, если пропустить этот приём пищи, то, вероятнее всего, придётся переедать вечером, что способствует накоплению жира. Она также подчеркнула, что правильный режим питания позволяет регулировать наличие полезных веществ в организме.