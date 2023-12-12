Диетолог объяснила, как лучше питаться при простуде Диетолог Мухина посоветовала придерживаться полуголода при простуде

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При простуде следует придерживаться полуголода, чтобы не заставлять организм тратить энергию на работу желудочно-кишечного тракта, посоветовала врач-диетолог Марият Мухина. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что в начале заболевания основные силы должны быть направлены на борьбу с вирусом.

Очень важно придерживаться определенной диеты, которая будет практически равна полуголоду, чтобы в момент начала вирусной инфекции дать организму возможность сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с вирусом, — уточнила врач.

Так, завтракать стоит не раньше 12:00. Во время болезни рекомендуется перейти на двухразовое питание и легкий перекус, особенно при повышении температуры тела. Из напитков диетолог советует отдать предпочтение несладкому травяному чаю. При этом лучше не употреблять медовые и ягодные напитки, а также алкоголь. Ускорить выздоровление может отказ от сахара, простых углеводов, то есть хлеба, макарон, картошки, фруктов. Также стоит исключить из рациона мясо. Его можно употреблять только в курином бульоне. Выздоровлению поспособствуют животные жиры, в них содержится арахидоновая кислота, которая укрепит иммунитет.

Терапевт Александр Лаврищев ранее предупредил, что специфические лекарства от гриппа и коронавируса не помогут при простуде. Кроме того, он призвал не терпеть высокую температуру — при плохом самочувствии жар лучше сбивать.