Диетолог назвала симптомы резкого падения уровня сахара в крови Врач Барредо: дрожь в теле может быть симптомом падения уровня сахара в крови

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Дрожь в теле и руках, а также сильная слабость могут быть симптомами резкого падения уровня сахара в крови, рассказала NEWS.ru диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Кроме того, тревогу должны вызвать учащенное сердцебиение, головокружение и помутнение в глазах.

К симптомам резкого падения сахара в крови, то есть гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодный пот, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов. Человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадет в обморок, — сказала Барредо.

Диетолог посоветовала способ выйти из этого состояния без лекарств: можно съесть что-то содержащее быстрые углеводы, сладкое. По слова Барредо, это может быть, например, леденец.

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