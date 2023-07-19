Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть после 50 лет Диетолог Писарева посоветовала уменьшить потребление красного мяса людям после 50 лет

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После 50 лет важно уменьшить потребление красного мяса и употреблять легкий белок, например, мясо курицы, индейки, перепелки, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, из-за недостатка белка у людей с возрастом провисает и стареет кожа, поэтому полностью белок не нужно исключать из рациона.

Помимо диетического мяса рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание, — рассказала Писарева

Диетолог отметила, что с возрастом у людей наблюдается ломота в костях и суставах, поэтому стоит добавить в рацион больше продуктов с кальцием, например, кисломолочные продукты. При непереносимости лактозы можно употреблять продукты на основе соевого молока.

После 50 лет стоит заменить чай и кофе на обычную питьевую воду. Дело в том, что она необходима для нормального пищеварения. В этом возрасте люди перестают чувствовать жажду, таким образом наступает обезвоживание, обменные процессы тормозятся и общее состояние здоровья ухудшается, — добавила Писарева.

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