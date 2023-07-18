Диетолог назвала древнюю причину зависимости от сладкого Диетолог Соломатина назвала первобытные инстинкты причиной зависимости от сладкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формирование зависимости от сахаросодержащих и сладких продуктов происходит в том числе на уровне первобытных инстинктов, которые частично продолжают присутствовать в поведении современных людей, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, сладкий вкус для древних людей был сигналом о том, что пища содержит углеводы, которые помогут организму получить энергию и накопить жир.

Если в организм попадал сладкий вкус, это означало, что это был углевод, который мог помочь человеку получить быструю энергию. <...> Нужно было съесть как можно больше таких продуктов, а, еще лучше — переработать их в жировую ткань. Накопить жир в то время было очень сложно, потому что в основном был голод, — объяснила врач.

Также диетолог рассказала, что потребление сахаросодержащих продуктов связано с выработкой гормонов, стимулирующих еще большее потребление сладкой еды. Поэтому люди выбирают сладкие продукты в моменты эмоциональных переживаний.

Мы привыкли к сахару по ряду причин, формируется нечто наподобие зависимости от сахара: когда мы его употребляем, вырабатываются гормоны удовольствия. В дальнейшем они нас поощряют искать этот сахар, — подчеркнула специалист.

Ранее в Госдуме предложили ввести специальную маркировку продуктов — «Одобрено Минздравом» — для борьбы с ожирением. С соответствующей инициативой вице-спикер палаты Владислав Даванков обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.