Бороться с ожирением россиян предложили с помощью маркировки продуктов Депутат Даванков предложил маркировать продукты, помогающие в борьбе с ожирением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили ввести специальную маркировку продуктов — «Одобрено Минздравом» — для борьбы с ожирением, сообщает LIFE.ru. С соответствующей инициативой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Депутат подчеркнул, что сегодня более половины взрослого населения России и около 25% детей страдают избыточной массой тела, что, в свою очередь, повышает риск возникновения гипертонии, рака груди и толстой кишки, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, инсульта и других опасных заболеваний.

В связи с этим парламентарий предложил усилить господдержку производителей здорового питания, в том числе ввести для них налоговые льготы, субсидировать расходы на рекламу и организовать меры по повышению спроса на их продукцию. Так, по словам вице-спикера, здоровые товары можно отмечать специальным знаком «Одобрено Минздравом РФ» на упаковке.

Указанная эмблема может устанавливаться в зависимости от содержания в составе продуктов полезных веществ и элементов, потребление которых положительно влияет на здоровье человека, — пояснил Даванков.

По его словам, в перспективе кумулятивный эффект за счет постепенного увеличения спроса на здоровую продукцию и поддержания ее производителей может выразиться в сокращении бюджетных расходов на лечение пациентов, страдающих от последствий ожирения.

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