Девять человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/0301ed5e-92a4-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Число пациентов, скончавшихся из-за COVID-19 в Московской области, за сутки выросло на девять — до 195.

Всего в регионе зафиксировано 20 558 случаев заражения. Прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки — 1133, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлён режим самоизоляции до конца мая. До 1 июня будут действовать и цифровые пропуска.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тысяч, умерли 1068.