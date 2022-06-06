«Детскому миру» на Лубянке — 65 лет: как менялся ЦДМ от СССР до наших дней

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Центральный «Детский мир»

Знаменитому зданию универмага на Лубянке, известному как Центральный детский магазин или просто «Детский мир», исполнилось 65 лет. Он был открыт 6 июня 1957 года на площади Дзержинского (с 1990 года — Лубянская площадь) по проекту архитектора Алексея Душкина.

ЦДМ стал самым большим детским магазином в СССР, куда ехали за покупками и просто на экскурсию со всей страны, и первым торговым сооружением, сделанным по мировым стандартам. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия, после чего была произведена масштабная реконструкция, в результате которой торговая площадь увеличилась более чем на четверть, до 34 тысяч квадратных метров.

Каким был ЦДМ во времена СССР и как он выглядит в наши дни — в галерее NEWS.ru.