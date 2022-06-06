Знаменитому зданию универмага на Лубянке, известному как Центральный детский магазин или просто «Детский мир», исполнилось 65 лет. Он был открыт 6 июня 1957 года на площади Дзержинского (с 1990 года — Лубянская площадь) по проекту архитектора Алексея Душкина.
ЦДМ стал самым большим детским магазином в СССР, куда ехали за покупками и просто на экскурсию со всей страны, и первым торговым сооружением, сделанным по мировым стандартам. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия, после чего была произведена масштабная реконструкция, в результате которой торговая площадь увеличилась более чем на четверть, до 34 тысяч квадратных метров.
Каким был ЦДМ во времена СССР и как он выглядит в наши дни — в галерее NEWS.ru.
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press.
Центральный «Детский мир»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Центральный «Детский мир»
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press.
Здание «Детского мира» во время реставрации
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Пресс-служба ЦДМ.
Центральный «Детский мир»
Фото: Агентство «Москва».
Реконструкция Центрального детского магазина
Фото: РИА Носоти.
Отдел игрушек московского универмага «Детский мир»
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Fashion show Circus в «Центральном детском магазине на Лубянке»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Центральный «Детский мир»