Дерматолог развеяла миф о гемангиомах Дерматолог Галлямова развеяла миф об опасности гемангиом

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Врач-дерматолог доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки. По ее словам, это гемангиомы — расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Несмотря на популярные мнения, гемангиомы не таят в себе опасности, а лишь вызывают эстетический дефект.

Они не опасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано. Поэтому в доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта, что в принципе легко исправить, просто их удалив на коже, если кого-то они раздражают. Но бежать к дерматологу, испугавшись, конечно, не стоит, — объяснила Галлямова.

Ранее Галлямова в беседе с NEWS.ru напомнила россиянам о правилах использования солнцезащитного крема. По словам врача, при долгом нахождении на солнце существует риск возникновения меланомы кожи. Одним из факторов развития заболевания является повышенная инсоляция, поэтому солнцезащитный крем с уровнем защиты 50 важно менять каждые два часа.