День зимних видов спорта пройдёт в Москве 8 и 9 февраля на ВДНХ. Посетители мероприятий смогут сделать зарядку на льду, поиграть в кёрлинг, научатся вести шайбу.
Фитнес-инструктор покажет, как делать спортивные упражнения на коньках и держать равновесие. Всех желающих ждут в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00, — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
8 февраля на детском катке с 11:00 до 19:00 будет работать хоккейная школа. Желающие смогут приобрести билет на каток по тарифам выходного дня — c 10:00 до 23:00.
С 13:00 до 19:00 профессиональные сноубордисты будут принимать участие в шоу «Винч» перед павильоном № 57, сообщает «
Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная погода продержится в Москве с 7 до 9 февраля или дольше.
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