https://static.news.ru/photo/0b02f93a-4718-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

День зимних видов спорта пройдёт в Москве 8 и 9 февраля на ВДНХ. Посетители мероприятий смогут сделать зарядку на льду, поиграть в кёрлинг, научатся вести шайбу.

Фитнес-инструктор покажет, как делать спортивные упражнения на коньках и держать равновесие. Всех желающих ждут в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00, — говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

8 февраля на детском катке с 11:00 до 19:00 будет работать хоккейная школа. Желающие смогут приобрести билет на каток по тарифам выходного дня — c 10:00 до 23:00.

С 13:00 до 19:00 профессиональные сноубордисты будут принимать участие в шоу «Винч» перед павильоном № 57, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная погода продержится в Москве с 7 до 9 февраля или дольше.